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Хольгер Руне пробился в третий круг соревнований в Монте-Карло
Девятая ракетка мира не испытал проблем
Фото: Tennis Majors
Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
В стартовом для себя матче Руне обыграл чемпиона US Open – 2020, бывшую третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.
Хольгер Руне - Доминик Тим 6:2, 6:4
Встреча продлилась 1 час 36 минут. Руне ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Тима два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).
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