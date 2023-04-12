Хольгер Руне пробился в третий круг соревнований в Монте-Карло

Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

В стартовом для себя матче Руне обыграл чемпиона US Open – 2020, бывшую третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.

Хольгер Руне - Доминик Тим 6:2, 6:4

Встреча продлилась 1 час 36 минут. Руне ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Тима два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).