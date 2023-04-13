Ник Кирьос рассказал, вернется ли в тур

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, вернётся ли он в тур в 2023 году.

"Сейчас далеко не заглядываю, постепенно повышаю нагрузку. Стараюсь вернуться туда, где находился", — написал Кирьос на своей странице в социальной сети.

Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с турнира и пошёл на операцию, после которой на данный момент не выходил на корт.