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Костюк о поражении Вондрушовой: Матч был гораздо ближе, чем кажется

Теннис
(1 голосов)

По счету не скажешь

Костюк о поражении Вондрушовой: Матч был гораздо ближе, чем кажется

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) прокомментировала поражение в матче Кубка Билли Джин Кинг против чешской спортсменки Маркеты Вондрушовой (WTA №82). Ее слова цитирует БТУ:

"Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день.

Горжусь девушками, которые в таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и борются" – сказала Марта.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, Костюк сыграет поединок против Барборы Крейчиковой (WTA №12). Матч начнется в 11:00 по киевскому времени.

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Марта Костюк: Сегодня был не наш день
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В статье: Марта Костюк Маркета Вондрушова
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