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Костюк о поражении Вондрушовой: Матч был гораздо ближе, чем кажется
По счету не скажешь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) прокомментировала
"Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день.
Горжусь девушками, которые в таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и борются" – сказала Марта.
Напомним, что сегодня, 15 апреля, Костюк сыграет поединок против Барборы Крейчиковой (WTA №12). Матч начнется в 11:00 по киевскому времени.
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