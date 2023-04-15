Костюк о поражении Вондрушовой: Матч был гораздо ближе, чем кажется

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) прокомментировала поражение в матче Кубка Билли Джин Кинг против чешской спортсменки Маркеты Вондрушовой (WTA №82). Ее слова цитирует БТУ:

"Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день.

Горжусь девушками, которые в таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и борются" – сказала Марта.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, Костюк сыграет поединок против Барборы Крейчиковой (WTA №12). Матч начнется в 11:00 по киевскому времени.