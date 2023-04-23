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Директор Ролан Гаррос поддержала участие россиян и белорусов в турнире

Теннис
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Директор Ролан Гаррос поддержала участие россиян и белорусов в турнире

UA-Футбол
Новина українською

Директор Ролан Гаррос Амели Маресмо поддержала участие россиян и белорусов в розыгрыше Открытого чемпионата Франции, однако предостерегла их от использования национальных символов (российских и белорусских тряпок и других погремушек).

"Я знаю, что в Великобритании планируется обязать игроков подписать специальные декларации. Здесь мы собираемся сделать то же, что и в прошлом году - это будет полный нейтралитет, никакого флага, никакого гимна, если кто-то из них победит, ни одного названия страны, объявляемого диктором, и, конечно, никакой демонстрации игроком поддержки войны.

Мы – спортивное мероприятие, мы решили допустить всех, и я верю, что мы должны относиться ко всем одинаково" – сказала она.

Напомним, что за время полномасштабной агрессии россии против Украины только по официальным данным ООН погибло более 8 тысяч мирных украинских жителей (из них более 500 детей). Число без вести пропавших людей более 15 тысяч. Количество убитых украинских военных неизвестно.

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В статье: Ролан Гаррос
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Источник:
BTU

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