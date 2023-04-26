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Эмма Радукану снялась с турнира в Мадриде
Британская теннисистка получила травму руки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка Эмма Радукану, занимающая 85-е место в рейтинге WTA, снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) в день матча первого круга из-за травмы правой руки.
В нём спортсменка должна была сыграть против Виктории Томовой из Болгарии, вышедшей в основную стадию турнира в качестве лаки-лузера.
Во втором круге болгарской теннисистке предстоит встретиться с первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек. Эмма Радукану, в свою очередь, ещё опустится в рейтинге, так как не сможет защитить прошлогоднюю победу в четвёртом круге, и выйдет из топ-100.
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