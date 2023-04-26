  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Эмма Радукану снялась с турнира в Мадриде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмма Радукану снялась с турнира в Мадриде

Теннис
(1 голосов)

Британская теннисистка получила травму руки

Эмма Радукану снялась с турнира в Мадриде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская теннисистка Эмма Радукану, занимающая 85-е место в рейтинге WTA, снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) в день матча первого круга из-за травмы правой руки.

В нём спортсменка должна была сыграть против Виктории Томовой из Болгарии, вышедшей в основную стадию турнира в качестве лаки-лузера.

Во втором круге болгарской теннисистке предстоит встретиться с первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек. Эмма Радукану, в свою очередь, ещё опустится в рейтинге, так как не сможет защитить прошлогоднюю победу в четвёртом круге, и выйдет из топ-100.

По теме
yellow-arrow
Элина Свитолина - Аляксандра Саснович: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Циципас: Для меня лучший теннисист в истории - это Федерер
yellow-arrow
Энди Маррей сыграет на турнире в Бордо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмма Радукану
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде