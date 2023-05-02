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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Мастерса в Мадриде
Теннисист отдал сопернику всего три гейма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), обыграв в матче четвёртого круга представителя Германии Александра Зверева.
Мадрид. 1/8 финала
Карлос Алькарас - Александр Зверев 6:1, 6:2
Матч продлился 1 час 23 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем раунде соревнований Карлос Алькарас сыграет с Кареном Хачановым.
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