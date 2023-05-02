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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

Теннис
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Теннисист отдал сопернику всего три гейма

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), обыграв в матче четвёртого круга представителя Германии Александра Зверева.

Мадрид. 1/8 финала

Карлос Алькарас - Александр Зверев 6:1, 6:2

Матч продлился 1 час 23 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований Карлос Алькарас сыграет с Кареном Хачановым.

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В статье: Карлос Алькарас
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