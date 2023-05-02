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Борна Чорич вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Теннис
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Хорватский теннисист успешно преодолел 1/8 финала

Борна Чорич вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

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20-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), обыграв в матче четвёртого круга испанца Алехандро Давидович-Фокину.

Мадрид. 1/8 финала

Борна Чорич - Алехандро Давидович-Фокин 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)

Матч продлился 3 часа 27 минут. Чорич шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Давидович-Фокины ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале соревнований в Мадриде Борна Чорич сыграет с немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером.

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В статье: Борна Чорич
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