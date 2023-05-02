Серена Уильямс объявила о беременности

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что ждёт второго ребенка. Спортсменка вместе с мужем появилась на мероприятии Met Gala с заметно округлившимся животом. Позже Уильямс подтвердила свою беременность в своей социальной сети.

"Была так взволнована, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala", — написала теннисистка.

Напомним, Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович.