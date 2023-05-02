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Серена Уильямс объявила о беременности

Теннис
(1 голосов)

Теннисистке 41 год

Серена Уильямс объявила о беременности

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что ждёт второго ребенка. Спортсменка вместе с мужем появилась на мероприятии Met Gala с заметно округлившимся животом. Позже Уильямс подтвердила свою беременность в своей социальной сети.

"Была так взволнована, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala", — написала теннисистка.

Напомним, Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович.

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В статье: Серена Уильямс
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