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Серена Уильямс объявила о беременности
Теннисистке 41 год
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что ждёт второго ребенка. Спортсменка вместе с мужем появилась на мероприятии Met Gala с заметно округлившимся животом. Позже Уильямс подтвердила свою беременность в своей социальной сети.
"Была так взволнована, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala", — написала теннисистка.
Напомним, Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович.
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