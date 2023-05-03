Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Циципас вышел в четвертьфинал Мастерса в Мадриде
Грек преодолел 1/8 финала
Фото: Tennishead
Посеянный четвёртым на турнире в Мадриде грек Стефанос Циципас выиграл встречу четвёртого круга у испанца Бернабе Сапата-Миральеса.
Четвертый круг. Мадрид
Стефанос Циципас - Бернабе Сапата-Миральес 6:3, 6:1
Игра продолжалась всего 1 час 13 минут. Циципас допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету Сапата-Миральеса две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале Циципасу будет противостоять Ян Леннард-Штруфф из Германии, прошедший в основную сетку как лаки-лузер.
Соревнования грунтового турнира серии "Мастерс" проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая.
Популярное сейчас
- СМИ: ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси после поездки в Саудовскую Аравию
- Примера. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Победил тот, кто больше хотел
- Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в оккупированном Севастополе. ФОТО
- Роджер Федерер посетил Met Gala
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО