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Циципас вышел в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

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Циципас вышел в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

Фото: Tennishead

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Посеянный четвёртым на турнире в Мадриде грек Стефанос Циципас выиграл встречу четвёртого круга у испанца Бернабе Сапата-Миральеса.

Четвертый круг. Мадрид

Стефанос Циципас - Бернабе Сапата-Миральес 6:3, 6:1

Игра продолжалась всего 1 час 13 минут. Циципас допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету Сапата-Миральеса две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале Циципасу будет противостоять Ян Леннард-Штруфф из Германии, прошедший в основную сетку как лаки-лузер.

Соревнования грунтового турнира серии "Мастерс" проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая.

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В статье: Стефанос Циципас
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