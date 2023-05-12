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Призовой фонд Ролан Гаррос в 2023 году увеличился

Теннис
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Он составит около 50 миллионов евро

Призовой фонд Ролан Гаррос в 2023 году увеличился

Новина українською

Призовой фонд турнира "Ролан Гаррос" — 2023 (Открытый чемпионат Франции) в 2023 году увеличился на 12,3% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом пишут организаторы турнира на официальном сайте.

Призовой фонд соревнований составит € 49,6 млн. Ожидается, что участники квалификации получат выплату почти на 12% больше, чем в 2022 году. Призовые за первые три круга турнира также возросли на 11-13%.

В среднем сумма выплат увеличивается на 12,3% на турнире и на 9,1% — в одиночном разряде "Ролан Гаррос".

Первый круг — € 69 тыс., второй — € 97 тыс., третий — € 142 тыс., четвёртый — € 240 тыс.

Четвертьфинал — € 400 тыс., полуфинал — € 630 тыс.

Финал — € 1,2 млн.

Титул — € 2,3 млн.

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В статье: Ролан Гаррос
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