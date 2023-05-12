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Энди Маррей рассказал, сыграет ли на Ролан Гаррос-2023
Теннисист пока колеблется
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей заявил, что обсудит со своей командой возможное участие в "Ролан Гаррос" — 2023.
"Я всё ещё хотел бы сыграть, но мы договорились, что поговорим с командой и примем решение после турнира в Риме. Это то, чего я хотел, посмотреть, как я чувствую свою игру, как я чувствую себя физически, как я справляюсь в некоторых более длительных матчах, прежде чем принимать окончательное решение. Мы обсудим это в ближайшие дни", — приводит слова Маррея Sky Sports.
В матче первого круга "Мастерса" в Риме Маррей со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграл бывшей девятой ракетке мира итальянцу Фабио Фоньини.
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