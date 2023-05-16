Австрийский теннисист Доминик Тим не получил уайлд-кард в основную сетку турнира "Ролан Гаррос", на котором дважды доходил до финала. Чтобы попасть в основу Открытого чемпионата Франции, Тиму нужно будет либо пройти квалификацию, либо дождаться двух снятий с турнира.

В основную сетку "Ролан Гарроса" по уайлд-кард среди женщин попали Кристина Младенович, Клара Бюрель, Лоли Жанжан, Диана Парри и Джессика Понше, а также Селена Яничиевич. В мужскую основу приглашены Бенуа Пэр, Артур Казо, Артюр Фил, Юго Гастон, Уго Гренье и Джованни Мпетчи Перрикар.

"Ролан Гаррос" пройдёт с 28 мая по 11 июня 2023 года.