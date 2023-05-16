Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ник Кирьос пропустит Ролан Гаррос
Его место может занять Доминик Тим
Австралийский теннисист, победитель одного турнира "Большого шлема" в парном разряде, финалист одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде, 26-я ракетка мира Ник Кирьос снялся с турнира "Ролан Гаррос".
Спортсмен планировал сыграть на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 28 мая по 11 июня, впервые с 2017 года.
Ранее Кирьос отказался от выступления на турнирах в Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Риме. В последний раз он выходил на корт на соревнованиях Мировой теннисной лиги в декабре 2022 года. Ник восстанавливается после операции.
Популярное сейчас
- "6 Кинжалов – впечатляющий показатель". В Воздушных силах прокомментировали отбитую атаку
- КДК УАФ отстранил Ваната за сексистские высказывания и оштрафовал Динамо
- Летчик-штурмовик Лазаренко совершил 300-й боевой вылет, он приблизился к рекорду аса Кожедуба
- Цуренко и Костюк завершили выступления на турнире WTA 1000 в Риме
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО