Ник Кирьос пропустит Ролан Гаррос

Австралийский теннисист, победитель одного турнира "Большого шлема" в парном разряде, финалист одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде, 26-я ракетка мира Ник Кирьос снялся с турнира "Ролан Гаррос".

Спортсмен планировал сыграть на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 28 мая по 11 июня, впервые с 2017 года.

Ранее Кирьос отказался от выступления на турнирах в Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Риме. В последний раз он выходил на корт на соревнованиях Мировой теннисной лиги в декабре 2022 года. Ник восстанавливается после операции.