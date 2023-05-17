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Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал турнира ITF в Испании

Теннис
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Украинская теннисистка успешно преодолела второй круг соревнований

Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал турнира ITF в Испании

Фото: tennisnet

Новина українською

Катарина Завацкая пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Испании. В матче второго круга она обыграла Клару Таусон.

Мадрид, Испания. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) - Клара Таусон (Дания) 0:6, 7:6(8), 6:1

Во втором сете Завацкая проигрывала со счётом 2:4, а на тай-брейке отыграла три матчбола соперницы.

В четвертьфинале Катерина встретится с победительницей матча Ольга Данилович (Сербия) - Ирэн Бурильо Эскориуэла (Испания).

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В статье: Катарина Завацкая
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