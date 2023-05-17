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Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал турнира ITF в Испании
Украинская теннисистка успешно преодолела второй круг соревнований
Фото: tennisnet
Катарина Завацкая пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Испании. В матче второго круга она обыграла Клару Таусон.
Мадрид, Испания. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) - Клара Таусон (Дания) 0:6, 7:6(8), 6:1
Во втором сете Завацкая проигрывала со счётом 2:4, а на тай-брейке отыграла три матчбола соперницы.
В четвертьфинале Катерина встретится с победительницей матча Ольга Данилович (Сербия) - Ирэн Бурильо Эскориуэла (Испания).
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