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Катарина Завацкая уступила во втором круге турнира в Мадриде
Украинка не смогла ничего противопоставить сопернице
Фото: Getty Images
Катарина Завацкая покидает турнире ITF в Испании. Во втором круге украинка не смогла обыграть представительницу Сербии Ольгу Данилович.
Мадрид, Испания. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) - Ольга Данилович (Сербия) 2:6, 4:6
Для Катарины это уже третий четвертьфинал в текущем сезоне.
Следуюей соперницей Данилович станет Сюзан Ламенс из Нидерландов.
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