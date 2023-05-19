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Катарина Завацкая уступила во втором круге турнира в Мадриде

Теннис
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Украинка не смогла ничего противопоставить сопернице

Катарина Завацкая уступила во втором круге турнира в Мадриде

Фото: Getty Images

Новина українською

Катарина Завацкая покидает турнире ITF в Испании. Во втором круге украинка не смогла обыграть представительницу Сербии Ольгу Данилович.

Мадрид, Испания. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) - Ольга Данилович (Сербия) 2:6, 4:6

Для Катарины это уже третий четвертьфинал в текущем сезоне.

Следуюей соперницей Данилович станет Сюзан Ламенс из Нидерландов.

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В статье: Катарина Завацкая
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