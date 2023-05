ФОТО. Эмма Радукану посетила показ Dior

Британская теннисистка, победительница турнира "Большого шлема" Эмма Радукану посетила показ модного дома Dior в Мехико (Мексика).

Напомним, что спортсменка является амбассадором бренда.

В социальных сетях теннисистка опубликовала фотографии подготовки к мероприятию и прогулки по городу: на них заметна забинтованная левая рука Радукану — недавно спортсменка перенесла третью операцию за последнее время: её беспокоили колено и кисти рук.

