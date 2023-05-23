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ФОТО. Эмма Радукану посетила показ Dior
Он состоялся в Мехико
Британская теннисистка, победительница турнира "Большого шлема" Эмма Радукану посетила показ модного дома Dior в Мехико (Мексика).
Напомним, что спортсменка является амбассадором бренда.
В социальных сетях теннисистка опубликовала фотографии подготовки к мероприятию и прогулки по городу: на них заметна забинтованная левая рука Радукану — недавно спортсменка перенесла третью операцию за последнее время: её беспокоили колено и кисти рук.
1/3 Behind the scenes photos of Emma at Dior’s Mexico show— Emma Raducanu Fans (@RaducanuNews) May 23, 2023
???? Harpers Bazaar#Raducanu | #EmmaRaducanu pic.twitter.com/LZWFJuJeHx
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