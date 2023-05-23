  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ФОТО. Эмма Радукану посетила показ Dior
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФОТО. Эмма Радукану посетила показ Dior

Теннис
(1 голосов)

Он состоялся в Мехико

ФОТО. Эмма Радукану посетила показ Dior

Новина українською

Британская теннисистка, победительница турнира "Большого шлема" Эмма Радукану посетила показ модного дома Dior в Мехико (Мексика).

Напомним, что спортсменка является амбассадором бренда.

В социальных сетях теннисистка опубликовала фотографии подготовки к мероприятию и прогулки по городу: на них заметна забинтованная левая рука Радукану — недавно спортсменка перенесла третью операцию за последнее время: её беспокоили колено и кисти рук.

По теме
yellow-arrow
Ролан Гаррос. Алексей Крутых одержал победу на старте квалификации
yellow-arrow
Симона Халеп: Я в очередной раз крайне шокирована и разочарована отношением ITIA к моему делу
yellow-arrow
Даяна Ястремская одержала уверенную победу на старте квалификации Ролан Гаррос
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмма Радукану
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде