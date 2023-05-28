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Костюк без шансов проиграла на старте Ролан-Гаррос

Теннис
(2 голосов)

Чуда не получилось

Костюк без шансов проиграла на старте Ролан-Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №39) проиграла на старте Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос. В первом матче на турнире наша спортсменка уступила Арине Соболенко (WTA №2).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу теннисистки без флага, в активе которой 1 подача на вылет, 4 из 9 реализованных брейков, 19 виннеров, 21 невынужденная и 3 двойные ошибки. На счету Костюк 0 эйсов, 1 из 3 реализованный брейк, 11 виннеров, 20 непринужденных и 4 двойные ошибки.

Счет очных встреч между спортсменками увеличился до 2-0.

В следующем раунде соревнований любительница старых диктаторов сыграет против победительницы встречи Удвари – Шиманович.

Напомним, что ранее Свитолина победила в финале турнира в Страсбурге.

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос
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