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Костюк без шансов проиграла на старте Ролан-Гаррос
Чуда не получилось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №39) проиграла на старте Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос. В первом матче на турнире наша спортсменка уступила Арине Соболенко (WTA №2).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу теннисистки без флага, в активе которой 1 подача на вылет, 4 из 9 реализованных брейков, 19 виннеров, 21 невынужденная и 3 двойные ошибки. На счету Костюк 0 эйсов, 1 из 3 реализованный брейк, 11 виннеров, 20 непринужденных и 4 двойные ошибки.
Счет очных встреч между спортсменками увеличился до 2-0.
В следующем раунде соревнований любительница старых диктаторов сыграет против победительницы встречи Удвари – Шиманович.
Напомним, что ранее Свитолина
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