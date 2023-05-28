Украинки узнали своих соперниц в парном разряде Ролан Гаррос

Украинские теннисистки примут участие в розыгрыше парного турнира Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос.

4 представительницы нашего государства в паре со своими коллегами попытаются сразиться за главный титул соревнований.

Так, в первом круге турнира Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко сыграет против французского дуэта Жакмо/Жанжан.

Марта Костюк вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе сыграет против представительниц страны без флага Блинкова/Грачева.

Надежда Киченок в дуэте с Аной-Леной Фридсам (Германия) в первом круге соревнований встретится с эстонско-китайской парой Ингрид Нил/У Фансень.

Ангелина Калинина выступит вместе с Камелией Бегу (Румыния) и начнет турнир игрой против Магды Линет/Ван Сиюй (Польша/Китай).