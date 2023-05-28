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Украинки узнали своих соперниц в парном разряде Ролан Гаррос
Удачи нашим девушкам
Фото: Getty Images
Украинские теннисистки примут участие в розыгрыше парного турнира Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос.
4 представительницы нашего государства в паре со своими коллегами попытаются сразиться за главный титул соревнований.
Так, в первом круге турнира Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко сыграет против французского дуэта Жакмо/Жанжан.
Марта Костюк вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе сыграет против представительниц страны без флага Блинкова/Грачева.
Надежда Киченок в дуэте с Аной-Леной Фридсам (Германия) в первом круге соревнований встретится с эстонско-китайской парой Ингрид Нил/У Фансень.
Ангелина Калинина выступит вместе с Камелией Бегу (Румыния) и начнет турнир игрой против Магды Линет/Ван Сиюй (Польша/Китай).
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