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Украинки узнали своих соперниц в парном разряде Ролан Гаррос

Теннис
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Удачи нашим девушкам

Украинки узнали своих соперниц в парном разряде Ролан Гаррос

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки примут участие в розыгрыше парного турнира Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос.

4 представительницы нашего государства в паре со своими коллегами попытаются сразиться за главный титул соревнований.

Так, в первом круге турнира Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко сыграет против французского дуэта Жакмо/Жанжан.

Марта Костюк вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе сыграет против представительниц страны без флага Блинкова/Грачева.

Надежда Киченок в дуэте с Аной-Леной Фридсам (Германия) в первом круге соревнований встретится с эстонско-китайской парой Ингрид Нил/У Фансень.

Ангелина Калинина выступит вместе с Камелией Бегу (Румыния) и начнет турнир игрой против Магды Линет/Ван Сиюй (Польша/Китай).

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В статье: Ролан Гаррос
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