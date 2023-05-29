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Стэн Вавринка за 4,5 часа обыграл Рамоса-Виньоласа и вышел во второй круг Ролан Гаррос-2023

Теннис
(1 голосов)

Швейцарец дожал соперника

Стэн Вавринка за 4,5 часа обыграл Рамоса-Виньоласа и вышел во второй круг Ролан Гаррос-2023

Новина українською

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции.

На старте соревнований он вирвал победу в испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.

Ролан Гаррос-2023. 29 мая

Стэн Вавринка - Альберт Рамос-Виньолас 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (2:7), 1:6, 6:4

Встреча продолжалась 4 часа 35 минут. Вавринка 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. Рамос-Виньолас подал семь эйсов, дважды ошибся на подаве и реализовал пять брейк-пойнтов.

Для 38-летнего Вавринки это уже 18-й "Ролан Гаррос".

Во втором круге Вавринка сыграет с представителем Австралии Танаси Коккинакисом, получившим уайлд-кард от организаторов.

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В статье: Стэн Вавринка
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