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Стэн Вавринка за 4,5 часа обыграл Рамоса-Виньоласа и вышел во второй круг Ролан Гаррос-2023
Швейцарец дожал соперника
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции.
На старте соревнований он вирвал победу в испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.
Ролан Гаррос-2023. 29 мая
Стэн Вавринка - Альберт Рамос-Виньолас 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (2:7), 1:6, 6:4
Встреча продолжалась 4 часа 35 минут. Вавринка 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. Рамос-Виньолас подал семь эйсов, дважды ошибся на подаве и реализовал пять брейк-пойнтов.
Для 38-летнего Вавринки это уже 18-й "Ролан Гаррос".
Во втором круге Вавринка сыграет с представителем Австралии Танаси Коккинакисом, получившим уайлд-кард от организаторов.
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