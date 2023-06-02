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Элина Свитолина: Я очень мотивирована идти дальше на Ролан Гаррос

Теннис
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Украинская теннисистка прокомментировала результат матча с россиянкой

Элина Свитолина: Я очень мотивирована идти дальше на Ролан Гаррос

instagram.com/elisvitolina

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в третьем раунде Открытого чемпионата Франции нал россиянкой Анной Блинковой.

"Первый сет с моей стороны получился не очень удачным, я не очень хорошо передвигалась, не играла в свой лучший теннис. Но мне нужно было продолжать бороться, найти свой хороший теннис. После первого гейма во втором сете я играла лучше и лучше, я действительно пыталась бороться. При таких потрясающих трибунах трудно не сражаться. Я просто старалась отдать все силы. Время от времени я не чувствовала себя очень хорошо. Но в итоге сыграть хорошо под давлением в конце матча - это был особый момент. Я очень благодарю, что вы вдохновляли меня, это было невероятно.

Последний гейм был фантастическим? О, да, я просто решила оставить все силы на корте (смеётся). Я подавала на матч на этой половине корта, против ветра, это было немного сложно. Но в итоге я была очень счастлива забить этот бэкхенд по линии, я выложилась на 100% на этом ударе, поэтому я очень рада, что смогла взять этот гейм на подаче.

Какие мои ожидания? Я просто стараюсь играть матч за матчем. Я приехала сюда без ожиданий, возвращаться в тур после рождения ребёнка - это на самом деле очень тяжело (смеётся). Но я очень мотивирована идти дальше на этом турнире. Следующая соперница [Дарья Касаткина] - очень сложная. Поэтому главное - это восстановить силы и быть готовой к следующей битве. Это действительно очень, очень особенные моменты здесь, на Ролан Гаррос. Я всегда любила здесь играть, всегда смотрела Ролан Гаррос в детстве в Украине, кажется это был единственный турнир Grand Slam, который у нас показывали. Я очень рада, что у меня есть шанс снова здесь сыграть."

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
BTU

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