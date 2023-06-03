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Не отдала ни одного гейма. Швентек победила Синь Ю Ван в третьем круге Ролан Гаррос

Теннис
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Разгромная победа

Не отдала ни одного гейма. Швентек победила Синь Ю Ван в третьем круге Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня состоялся матч между первой ракеткой мира Игой Швентек(Польша) и Синь Ю Ван(Китай), в котором полька уверенно победила соперника. Игра проходила в рамках третьего круга "Ролан Гаррос".

Швентек уверенно победила в двух сетах не проиграв ни одного гейма. Матч длился 52 минуты.

В следующем круге ее соперницей будет победительница матча между Лесей Цуренко и Бьянкой Андрееску.

"Ролан Гаррос", Париж, Франция

Третий круг

Ига Швентек (Польша) - Синь Ю Ван (Китай) - 6:0, 6:0

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В статье: Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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