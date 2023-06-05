Каспер Рууд пробился в четвертьфинал Ролан Гаррос

Прошлогодний финалист, четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос" — 2023.

В матче 1/8 финала Рууд обыграл представителя Чили Николаса Харри.

Каспер Рууд - Николас Харри 7:6 (7:3), 7:5, 7:5

Поединок теннисистов продлился 3 часа и 22 минуты. Рууд 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Харри 11 эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 17.

За выход в полуфинал Рууд сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 6) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 23).