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Кори Гауфф успешно преодолела Шмидлову в 1/8 финала Ролан Гаррос
Американка пробилась в четвертьфинал соревнований
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
В матче четвёртого круга грунтового турнира "Большого шлема" шестая сеяная Гауфф обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову.
Кори Гауфф - Анна Шмидлова 7:5, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Гауфф в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос". В 2021 году Кори завершила Открытый чемпионат Франции на этой стадии, а в 2022-м дошла до финала соревнований.
В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек и украинкой Лесей Цуренко.
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