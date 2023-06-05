  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кори Гауфф успешно преодолела Шмидлову в 1/8 финала Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кори Гауфф успешно преодолела Шмидлову в 1/8 финала Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Американка пробилась в четвертьфинал соревнований

Кори Гауфф успешно преодолела Шмидлову в 1/8 финала Ролан Гаррос

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В матче четвёртого круга грунтового турнира "Большого шлема" шестая сеяная Гауфф обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову.

Кори Гауфф - Анна Шмидлова 7:5, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Гауфф в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос". В 2021 году Кори завершила Открытый чемпионат Франции на этой стадии, а в 2022-м дошла до финала соревнований.

В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек и украинкой Лесей Цуренко.

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко: В этот раз я постараюсь сыграть со Швёнтек лучше
yellow-arrow
Каспер Рууд пробился в четвертьфинал Ролан Гаррос
yellow-arrow
Онс Жабер пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кори Гауфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде