Кори Гауфф успешно преодолела Шмидлову в 1/8 финала Ролан Гаррос

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В матче четвёртого круга грунтового турнира "Большого шлема" шестая сеяная Гауфф обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову.

Кори Гауфф - Анна Шмидлова 7:5, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Гауфф в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос". В 2021 году Кори завершила Открытый чемпионат Франции на этой стадии, а в 2022-м дошла до финала соревнований.

В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек и украинкой Лесей Цуренко.