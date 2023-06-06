Арина Соболенко: Я не поддерживаю Лукашенко сейчас

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после матча с Элиной Свитолиной ответила вопросы журналистов о её поддержке войны в Украине.

"Да, в интернете есть фотографии со мной и Лукашенко. Мы, теннисисты, много играли в Кубке Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после них. Ничего плохого в то время не происходило ни в Беларуси, ни на Украине, ни в России.

И дело в том, что я не хочу, чтобы спорт вмешивался в политику, потому что я просто теннисистка, 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела заниматься политикой, меня бы здесь не было. Я не хочу участвовать ни в какой политике. Я просто хочу быть теннисисткой.

Поддержка Лукашенко? Как будто это сложный вопрос. Я говорю, что я не поддерживаю войну, то есть я не поддерживаю Лукашенко сейчас", — сказала теннисистка на пресс-конференции на "Ролан Гаррос".