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Арина Соболенко: Я не поддерживаю Лукашенко сейчас
Все понятно
Белорусская теннисистка Арина Соболенко после матча с Элиной Свитолиной ответила вопросы журналистов о её поддержке войны в Украине.
"Да, в интернете есть фотографии со мной и Лукашенко. Мы, теннисисты, много играли в Кубке Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после них. Ничего плохого в то время не происходило ни в Беларуси, ни на Украине, ни в России.
И дело в том, что я не хочу, чтобы спорт вмешивался в политику, потому что я просто теннисистка, 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела заниматься политикой, меня бы здесь не было. Я не хочу участвовать ни в какой политике. Я просто хочу быть теннисисткой.
Поддержка Лукашенко? Как будто это сложный вопрос. Я говорю, что я не поддерживаю войну, то есть я не поддерживаю Лукашенко сейчас", — сказала теннисистка на пресс-конференции на "Ролан Гаррос".
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