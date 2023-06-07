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Ига Швёнтек: Четвертьфиналы иногда бывают самыми сложными матчами

Теннис
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Теннисистка прокомментировала победу

Ига Швёнтек: Четвертьфиналы иногда бывают самыми сложными матчами

Фото: Sporting News

Новина українською

Первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала победу в матче четвертьфинала нынешнего розыгрыша турнира с американкой Кори Гауфф (шестая ракетка мира).

"Конечно, это было непросто. Первый сет был очень напряжённым, и Кори действительно использовала здешние условия, поэтому я очень рада, что смогла поработать над этим и выиграть матч здесь. Четвертьфиналы иногда бывают самыми сложными матчами", — приводит слова Швёнтек The Tennis Podcast.

В полуфинале польская теннисистка встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (14-я ракетка мира).

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В статье: Ига Швёнтек
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