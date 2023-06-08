  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Сурбитоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Сурбитоне

Теннис
(1 голосов)

Украинская теннисистка одержала тяжелую победу

Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Сурбитоне

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в 1/4 финала трунира ITF в Сурбитоне. В матче второго круга украинка в трех сетах обыграла Зейнеп Сонмез из Турции.

Сурбитон. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 2:6, 6:1

Стоит отметить, что эта победа стала третьей для украинки в очных встречах. Турецкая теннисистка ни разу не обыгрывала Снигур.

В следующем круге Дарья сыграет со 140-й ракеткой мира, бельгийкой Яниной Викмаер.

По теме
yellow-arrow
Определились все полуфинальные пары Ролан Гаррос в женском разряде
yellow-arrow
Александр Зверев вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2023
yellow-arrow
Дарья Снигур одержала победу на старте турнира в Великобритании
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде