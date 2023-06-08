Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Сурбитоне

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в 1/4 финала трунира ITF в Сурбитоне. В матче второго круга украинка в трех сетах обыграла Зейнеп Сонмез из Турции.

Сурбитон. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 2:6, 6:1

Стоит отметить, что эта победа стала третьей для украинки в очных встречах. Турецкая теннисистка ни разу не обыгрывала Снигур.

В следующем круге Дарья сыграет со 140-й ракеткой мира, бельгийкой Яниной Викмаер.