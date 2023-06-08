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Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Сурбитоне
Украинская теннисистка одержала тяжелую победу
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в 1/4 финала трунира ITF в Сурбитоне. В матче второго круга украинка в трех сетах обыграла Зейнеп Сонмез из Турции.
Сурбитон. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 2:6, 6:1
Стоит отметить, что эта победа стала третьей для украинки в очных встречах. Турецкая теннисистка ни разу не обыгрывала Снигур.
В следующем круге Дарья сыграет со 140-й ракеткой мира, бельгийкой Яниной Викмаер.
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