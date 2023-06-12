Новак Джокович заработал более двух миллионов евро за Ролан Гаррос

Стали известны призовые, которые получит каждый из теннисистов, сыгравших на "Ролан Гаррос" в 2023 году.

В этом сезоне призовой фонд турнира вырос на 12,3% по сравнению с прошлым.

Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, заработает за победу на Открытом чемпионате Франции € 2,3 млн.

Потерпевший поражение в финале турнира норвежец Каспер Рууд, четвёртая ракетка мира получит ровно в два раза меньше — € 1,15 млн.