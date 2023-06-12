Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович заработал более двух миллионов евро за Ролан Гаррос
В этом сезоне призовой фонд вырос
Фото: GQ India
Стали известны призовые, которые получит каждый из теннисистов, сыгравших на "Ролан Гаррос" в 2023 году.
В этом сезоне призовой фонд турнира вырос на 12,3% по сравнению с прошлым.
Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, заработает за победу на Открытом чемпионате Франции € 2,3 млн.
Потерпевший поражение в финале турнира норвежец Каспер Рууд, четвёртая ракетка мира получит ровно в два раза меньше — € 1,15 млн.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Определились все возможные соперники Динамо по пути в группу Лиги конференций
- Минус четыре игрока. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
- Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.06.2023
- Эстонская теннисистка Контавейт: То, что говорит Соболенко не имеет отношения к реальности
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн