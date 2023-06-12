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Ришар Гаске вышел во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Циципасом
Чистая победа в исполнении француза
Французский теннисист Ришар Гаске вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия).
На старте соревнований Гаске нанёс поражение американцу Кристоферу Юбэнксу.
Ришар Гаске - Кристофер Юбэнкс 7:6 (7:2), 6:4
Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Гаске шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Юбэнкс выполнил 15 эйсов, трижды ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Гаске сыграет с первым сеяным – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
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