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Ришар Гаске вышел во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Циципасом

Теннис
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Чистая победа в исполнении француза

Ришар Гаске вышел во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Циципасом

Новина українською

Французский теннисист Ришар Гаске вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия).

На старте соревнований Гаске нанёс поражение американцу Кристоферу Юбэнксу.

Ришар Гаске - Кристофер Юбэнкс 7:6 (7:2), 6:4

Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Гаске шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Юбэнкс выполнил 15 эйсов, трижды ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Гаске сыграет с первым сеяным – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

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В статье: Ришар Гаске
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