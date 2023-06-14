Кирьос: В 2019-ом году я думал о самоубийстве

Эпатажный неуравновешенный характер Ника Кирьоса известен давно. 28-летний австралийский теннисист нередко шокировал публику, вызывая недоумение своим поведением. И, как исходит из его признания в новом сериале "Брек Пойнт", который выйдет 21-го июня на Netflix, в 2019-ом году его психологические проблемы зашли слишком далеко. Кирьоса цитирует австралийская газета "The Australian":

"Да, я думал покончить жизнь самоубийством. Я пил алкоголь, злоупотреблял наркотиками, отдалился от моей семьи и друзей. Я ненавидел себя. Ненавидел того, кем стал. Я серьезно взвешивал возможность покончить с собой. Все это давление, все глаза на тебя, ожидания. Я не мог стерпеть этого".

"Тогда я проиграл на Уимблдоне. Когда проснулся после этого, увидел отца, сидящего на моей кровати и плачущего. Тогда я осознал, что не могу продолжать так дальше. И, чтобы избавиться от проблем, прошел курс лечения в психиатрическом центре в Лондоне".

В феврале 2022-го года австралиец уже говорил на эту тему. В посте в Instagram он признал "суицидальные мысли" в 2019-ом году, заявлял, что тогда ему даже было тяжело встать с постели. Он даже сделал татуировки на руке, чтобы скрыть повреждения, нанесенные самому себе.

Ныне Кирьос занимает 25-ую строчку в мировом рейтинге. В первые пять месяцев 2023-го года он не играл из-за травмы колена. Дебютировал в сезоне 13-го июня на турнире в Штутгарте, проиграв уже в первом матче. А в 2022-ом году пробился в финал Уимблдона, где уступил Новаку Джоковичу.