Ришар Гаске одержал 600-ю победу в ATP-туре

Французский теннисист Ришар Гаске, одержав победу в матче с греком Стефаносом Циципасом во втором круге турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), оформил свою 600-ю победу в матчах ATP-тура.

Он стал четвёртым игроком, кому покорилось такое достижение, среди действующих теннисистов.

Больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (1068), серба Новака Джоковича (1058) и британца Энди Маррея (725).