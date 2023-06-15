  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ришар Гаске одержал 600-ю победу в ATP-туре
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ришар Гаске одержал 600-ю победу в ATP-туре

Теннис
(1 голосов)

Он переиграл Стефаноса Циципаса

Ришар Гаске одержал 600-ю победу в ATP-туре

Новина українською

Французский теннисист Ришар Гаске, одержав победу в матче с греком Стефаносом Циципасом во втором круге турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), оформил свою 600-ю победу в матчах ATP-тура.

Он стал четвёртым игроком, кому покорилось такое достижение, среди действующих теннисистов.

Больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (1068), серба Новака Джоковича (1058) и британца Энди Маррея (725).

По теме
yellow-arrow
Стефанос Циципас уступил в первом травяном матче сезона
yellow-arrow
Японская теннисистка Мию Като оштрафовали за инцидент с болгёрл на Ролан Гаррос
yellow-arrow
Каспер Рууд снялся с турнира категории ATP-500 в Галле
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ришар Гаске
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде