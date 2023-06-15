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Ришар Гаске одержал 600-ю победу в ATP-туре
Он переиграл Стефаноса Циципаса
Французский теннисист Ришар Гаске, одержав победу в матче с греком Стефаносом Циципасом во втором круге турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), оформил свою 600-ю победу в матчах ATP-тура.
Он стал четвёртым игроком, кому покорилось такое достижение, среди действующих теннисистов.
Больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (1068), серба Новака Джоковича (1058) и британца Энди Маррея (725).
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