Ришар Гаске прокомментировал юбилейную 600-ю победу в АТР

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал 600-ю победу в ATP-туре.

"Это очень много значит. Это невероятно. Ты не ожидаешь, что подобное может произойти в твоей карьере. Конечно, я играл 20 лет, но выиграть столько матчей непросто. В начале года я знал, что у меня 500 с чем-то побед. Невероятно, что я достиг 600. Я очень этого хотел. Никогда не знаешь, что случится в будущем, поэтому просто хочу насладиться моментом. Знаю, что должен адаптировать свою игру под новые условия, если хочу выступать дальше. Мне нужно быть более агрессивным, лучше подавать, лучше отбивать. Это важно, если я хочу продолжать играть", — приводит слова Гаске ATP Tour.

Напомним, больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (1068), серба Новака Джоковича (1058) и британца Энди Маррея (725).