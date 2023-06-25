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Крейчикова о дуэте из Костюк: Все идет хорошо, мне нравится

Теннис
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Победы впереди

Крейчикова о дуэте из Костюк: Все идет хорошо, мне нравится

фото - rolandgarros.com

UA-Футбол
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась впечатлениями от выхода в финал парного травяного турнира в Бирмингеме вместе с украинкой Мартой Костюк.

"Как сложился наш дуэт? Марта спросила меня где-то за три дня до турнира, то есть буквально в последнюю минуту. И я сказала: "Да, давай попробуем сыграть". И все идет хорошо, мне нравится. Марта очень эмоциональна (смеется). Но и моя постоянная напарница тоже очень эмоциональна. Думаю, мне это подходит (смеется)" – сказала она.

Напомним, ранее своими эмоциями от игры поделилась Костюк.

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В статье: Марта Костюк Барбора Крейчикова
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