Ястремская преодолела первый круг квалификации Уимблдона. Завацкая и Снигур вылетели

Две из трех украинок завершили выступления в женском разряде квалификации Открытого чемпионата Великобритании по теннису.

Катарина Завацкая, имея более высокий рейтинг, уступила британке Найкти Бейнс. Первый сет украинка оставила за собой, однако уступила у двух следующих.

Дарья Снигур в свою очередь была андердогом против нидерландки Аранчи Рус и уступила в двух партиях.

Хорошие новости принесла Даяна Ястремская. Теннисистке хватило двух сетов, чтобы преодолеть барьер австралийки Кимберли Биррелл. Следующей соперницей Ястремской станет Эрика Андреева, которая представляет страну, не существующей в солнечной системе.

WTA. Уимблдон. Квалификация. Первый раунд

Катарина Завацкая (Украина, 183) - Найкта Бейнс (Великобритания, 311) 6:4, 2:6, 3:6

Аранчи Рус (Нидерланды, 85) - Дарья Снигур (Украина, 151) 7:6, 6:4

Кимберли Биррел (Австралия, 116) - Даяна Ястремская (Украина, 152) 4:6, 3:6