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Ястремская преодолела первый круг квалификации Уимблдона. Завацкая и Снигур вылетели

Теннис
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Одна украинка продолжает выступления в турнире

Ястремская преодолела первый круг квалификации Уимблдона. Завацкая и Снигур вылетели

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Две из трех украинок завершили выступления в женском разряде квалификации Открытого чемпионата Великобритании по теннису.

Катарина Завацкая, имея более высокий рейтинг, уступила британке Найкти Бейнс. Первый сет украинка оставила за собой, однако уступила у двух следующих.

Дарья Снигур в свою очередь была андердогом против нидерландки Аранчи Рус и уступила в двух партиях.

Хорошие новости принесла Даяна Ястремская. Теннисистке хватило двух сетов, чтобы преодолеть барьер австралийки Кимберли Биррелл. Следующей соперницей Ястремской станет Эрика Андреева, которая представляет страну, не существующей в солнечной системе.

WTA. Уимблдон. Квалификация. Первый раунд
Катарина Завацкая (Украина, 183) - Найкта Бейнс (Великобритания, 311) 6:4, 2:6, 3:6
Аранчи Рус (Нидерланды, 85) - Дарья Снигур (Украина, 151) 7:6, 6:4
Кимберли Биррел (Австралия, 116) - Даяна Ястремская (Украина, 152) 4:6, 3:6

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В статье: Даяна Ястремская Уимблдон Дарья Снигур Катарина Завацкая
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