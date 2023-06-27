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Ястремская преодолела первый круг квалификации Уимблдона. Завацкая и Снигур вылетели
Одна украинка продолжает выступления в турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Две из трех украинок завершили выступления в женском разряде квалификации Открытого чемпионата Великобритании по теннису.
Катарина Завацкая, имея более высокий рейтинг, уступила британке Найкти Бейнс. Первый сет украинка оставила за собой, однако уступила у двух следующих.
Дарья Снигур в свою очередь была андердогом против нидерландки Аранчи Рус и уступила в двух партиях.
Хорошие новости принесла Даяна Ястремская. Теннисистке хватило двух сетов, чтобы преодолеть барьер австралийки Кимберли Биррелл. Следующей соперницей Ястремской станет Эрика Андреева, которая представляет страну, не существующей в солнечной системе.
WTA. Уимблдон. Квалификация. Первый раунд
Катарина Завацкая (Украина, 183) - Найкта Бейнс (Великобритания, 311) 6:4, 2:6, 3:6
Аранчи Рус (Нидерланды, 85) - Дарья Снигур (Украина, 151) 7:6, 6:4
Кимберли Биррел (Австралия, 116) - Даяна Ястремская (Украина, 152) 4:6, 3:6
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