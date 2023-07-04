Жабер вышла во второй круг Уимблдона, уверенно обыграв Фрех

Теннисистка из Туниса Онс Жабер уверенно вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче травяного турнира "Большого шлема" шестая сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Польши Магдалене Фрех со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Жабер шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Фрех не выполнила ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Жабер в шестой раз играет на Уимблдоне, в прошлом году она дошла до финала, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

За выход в третий круг Уимблдона Жабер сыграет с победительницей матча между бельгийкой Исалин Бонавентюр и китаянкой Чжосюань Бай, начавшей соревнования с квалификации. Дождь прервал эту встречу при сёте 7:6 (7:0), 4:0 в пользу представительницы Китая.