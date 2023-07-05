Ник Кирьос: Я многого добился, прошёл удивительный путь

Финалист Уимблдона 2022 года австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что не будет считать свою карьеру провальной, если не выиграет ни одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде.

"Я много размышлял об этом. С тех пор, как я впервые вышел на корт, у каждого в спорте было мнение обо мне. Он один из самых талантливых игроков, но сможет ли он реализовать свой потенциал? Выиграет он тот турнир или этот? Если ты позволишь ожиданиям влиять на тебя, ты будешь чувствовать себя неудачником. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что добился крутых результатов. Я многого добился, прошёл удивительный путь.

Я определённо из тех людей, которые считают стакан наполовину полным. Глядя на свою жизнь и свой путь, я понимаю, что мне повезло. Что касается психологических проблем, я всё ещё над этим работаю, но у меня есть чёткий план, как справиться с этим лучше. Если я чувствую себя подавленным или немотивированным, я знаю, что должен сделать. Мои привычки изменились, я взрослею", — приводит слова Кирьоса журнал Men's Health.