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Матчи Уимблдона снова приостановили из-за дождя
Погода вносит свои планы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 июля на кортах Уимблдона проходит очередной игровой день. Четыре теннисистки уже успели сыграть свои поединки.
Представительница Бразилии Мая Хаддад Беатрис (WTA №13) победила спортсменку из Румынии Сорану Кырстю (WTA №37) со счетом 6-2; 6-2.
Рашистка александрова вышла в следующий раунд соревнований, победив в матче против венгерки Далмы Гальфи (WTA №126). Счет поединка 6-0; 6-4.
Матч Петры Квитовой (WTA №9) против сербки Натальи Стефанович (WTA №225) приостановлен на счете 6-3; 4-5.
У мужчин Йиржи Легечка (АТР №37) побеждает 6-2; 7-6; 1-1 представителя США Томми Пола (АТР №15), матч приостановлен. Именно после этого поединка на корт №12 должна выйти Марта Костюк.
Еще одна мужская пара Кристофера Юбенкса (АТР №43) и австралийца Кристофера О'Коннелла (АТР №73) приостановила поединок при счете 2-1 в пользу американца.
Матчи возобновится не раньше 15:30 по киевскому времени.
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