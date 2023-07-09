Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пройти в четвертьфинал, уступив американке Джессике Пегуле. Она завершила выступления на Уимблдонском турнире.

Матч длился 1 час и 13 минут. Соперницы ни разу не подали навылет, а также совершили по одной двойной ошибке.

На данный момент оппоненты сравнялись по победам в личных встречах - 1:1.

Напомним, что украинская теннисистка впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона. Это было 11-е выступление на турнире для нее.

После вылета Цуренко в одиночной сетке соревнования осталась одна украинка - Элина Свитолина.

Уимблдон. Четвертый круг

Леся Цуренко (Украина) - Джессика Пегула (США) - 1:6, 3:6