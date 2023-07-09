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Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона
Леся уступила оппонентке из США
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пройти в четвертьфинал, уступив американке Джессике Пегуле. Она завершила выступления на Уимблдонском турнире.
Матч длился 1 час и 13 минут. Соперницы ни разу не подали навылет, а также совершили по одной двойной ошибке.
На данный момент оппоненты сравнялись по победам в личных встречах - 1:1.
Напомним, что украинская теннисистка впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона. Это было 11-е выступление на турнире для нее.
После вылета Цуренко в одиночной сетке соревнования осталась одна украинка - Элина Свитолина.
Уимблдон. Четвертый круг
Леся Цуренко (Украина) - Джессика Пегула (США) - 1:6, 3:6
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