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Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Теннис
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Леся уступила оппонентке из США

Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пройти в четвертьфинал, уступив американке Джессике Пегуле. Она завершила выступления на Уимблдонском турнире.

Матч длился 1 час и 13 минут. Соперницы ни разу не подали навылет, а также совершили по одной двойной ошибке.

На данный момент оппоненты сравнялись по победам в личных встречах - 1:1.

Напомним, что украинская теннисистка впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона. Это было 11-е выступление на турнире для нее.

После вылета Цуренко в одиночной сетке соревнования осталась одна украинка - Элина Свитолина.

Уимблдон. Четвертый круг

Леся Цуренко (Украина) - Джессика Пегула (США) - 1:6, 3:6

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В статье: Леся Цуренко Уимблдон Джессика Пегула
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