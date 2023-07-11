Маркета Вондроушова обыграла Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона-2023

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче травяного турнира серии "Большого шлема" Вондроушова обыграла четвёртую ракетку соревнований представительницу США Джессику Пегулу

Маркета Вондроушова - Джессика Пегула 6:4, 2:6, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Вондроушова семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. Пегула не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в финал Уимблдона Вондроушова сыграет с победительницей матча Ига Швёнтек - Элина Свитолина.