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Маркета Вондроушова обыграла Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона-2023
Победа далась теннисистке тяжело
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче травяного турнира серии "Большого шлема" Вондроушова обыграла четвёртую ракетку соревнований представительницу США Джессику Пегулу
Маркета Вондроушова - Джессика Пегула 6:4, 2:6, 6:4
Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Вондроушова семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. Пегула не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
За выход в финал Уимблдона Вондроушова сыграет с победительницей матча Ига Швёнтек - Элина Свитолина.
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