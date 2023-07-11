  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маркета Вондроушова обыграла Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона-2023
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркета Вондроушова обыграла Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона-2023

Теннис
(1 голосов)

Победа далась теннисистке тяжело

Маркета Вондроушова обыграла Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона-2023

Новина українською

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче травяного турнира серии "Большого шлема" Вондроушова обыграла четвёртую ракетку соревнований представительницу США Джессику Пегулу

Маркета Вондроушова - Джессика Пегула 6:4, 2:6, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Вондроушова семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. Пегула не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в финал Уимблдона Вондроушова сыграет с победительницей матча Ига Швёнтек - Элина Свитолина.

По теме
yellow-arrow
Ига Швентек - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Джокович: Думаю, что матчи Уимблдона можно было бы перенести
yellow-arrow
Свитолина призвала утвердить отказ рукопожатий между украинцами и теннисистами из РФ и РБ – WTA, Азаренка и Сабаленка отреагировали
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джессика Пегула Маркета Вондроушова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде