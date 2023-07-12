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Определились все полуфиналистки Уимблдона-2023
Верим в Свитолину
Getty Images/Global Images Ukraine
На Уимблдоне-2023 определились полуфиналистки турнира в женском одиночном разряде.
Уимблдон-2023. Полуфинальные пары. Женщины
Элина Свитолина (Украина, WC) – Маркета Вондроушова (Чехия)
Онс Жабер (Тунис, 6, прошлогодняя финалистка) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).
Женский Уимблдон-2023 продлится до 15 июля.
Стоит отметить, что прошлогодняя чемпионка турнира, третья ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина покинула турнир в 1/4 финала.
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