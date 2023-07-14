Новак Джокович одержал уверенную победу и вышел в финал Уимблдона

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович в девятый раз вышел в финал травяного турнира серии "Большого шлема".

В полуфинальном матче соревнований Джокович уверенно обыграл восьмую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Уимблдон. Полуфинал

Новак Джокович - Янник Синнер 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Джокович 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из девяти брейк-пойнтов. Синнер выполнил восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовл ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.

За титул Джокович сыграет с победителем матча Медведев - Алькарас.