Завацкая проиграла в первом круге квалификации Палермо

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №183) проиграла на старте квалификации грунтового турнира серии WTA 250 в Палермо (Италия).

В первом поединке наша спортсменка уступила представительнице Франции Тессе Андрианжафитримо (WTA №428). Счет матча 2-0 (6-4; 6-1).

В активе украинки 0 подач на вылет, 4 выигранных очка, 4 из 8 использованных брейков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 0 эйсов, 6 подряд выигранных очков, 7 из 12 использованных брейков и 8 двойных ошибок.

В финале квалификации Андрианжафитримо сыграет против представительницы Мальты Франчески Курми (WTA №341).