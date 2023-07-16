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Завацкая проиграла в первом круге квалификации Палермо
Победы впереди
Фото: tennisnet
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №183) проиграла на старте квалификации грунтового турнира серии WTA 250 в Палермо (Италия).
В первом поединке наша спортсменка уступила представительнице Франции Тессе Андрианжафитримо (WTA №428). Счет матча 2-0 (6-4; 6-1).
В активе украинки 0 подач на вылет, 4 выигранных очка, 4 из 8 использованных брейков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 0 эйсов, 6 подряд выигранных очков, 7 из 12 использованных брейков и 8 двойных ошибок.
В финале квалификации Андрианжафитримо сыграет против представительницы Мальты Франчески Курми (WTA №341).
Напомним, что на турнире
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