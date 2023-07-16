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Алькарас о финале Уимблдона: Это будет очень эмоциональный момент, но я буду стараться сохранять спокойствие
Удачи, Карлито
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился своими ожиданиями от финала Открытого чемпионата Великобритании.
"Мечтал играть в финале Уимблдона с тех пор, как начал заниматься теннисом. А еще лучше, что я буду играть против Новака.
Это будет очень эмоциональный момент, но я постараюсь сохранять спокойствие. Для Новака это просто еще один день, еще один момент, но для меня, возможно, это будет лучший момент в жизни" – сказал он.
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