Алькарас о финале Уимблдона: Это будет очень эмоциональный момент, но я буду стараться сохранять спокойствие

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился своими ожиданиями от финала Открытого чемпионата Великобритании.

"Мечтал играть в финале Уимблдона с тех пор, как начал заниматься теннисом. А еще лучше, что я буду играть против Новака.

Это будет очень эмоциональный момент, но я постараюсь сохранять спокойствие. Для Новака это просто еще один день, еще один момент, но для меня, возможно, это будет лучший момент в жизни" – сказал он.