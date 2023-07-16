  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Алькарас о финале Уимблдона: Это будет очень эмоциональный момент, но я буду стараться сохранять спокойствие
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алькарас о финале Уимблдона: Это будет очень эмоциональный момент, но я буду стараться сохранять спокойствие

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Удачи, Карлито

Алькарас о финале Уимблдона: Это будет очень эмоциональный момент, но я буду стараться сохранять спокойствие

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился своими ожиданиями от финала Открытого чемпионата Великобритании.

"Мечтал играть в финале Уимблдона с тех пор, как начал заниматься теннисом. А еще лучше, что я буду играть против Новака.

Это будет очень эмоциональный момент, но я постараюсь сохранять спокойствие. Для Новака это просто еще один день, еще один момент, но для меня, возможно, это будет лучший момент в жизни" – сказал он.

Алькарас – Джокович: Анонс финала

По теме
yellow-arrow
Алькарас - Джокович: смотреть онлайн, прямая трансляция финала Уимблдона
yellow-arrow
Володько победила в финале квалификации Будапешта
yellow-arrow
Молчанов – чемпион парного челленджера в Австрии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уимблдон Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде