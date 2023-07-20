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Наоми Осака провела первую тренировку

Теннис
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Теннисистка набирает физическую форму

Наоми Осака провела первую тренировку

Фото: Forbes

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Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака провела первую тренировку после родов. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Напомним, 15 дней назад, 5 июля Осака впервые стала мамой, Наоми родила девочку, имя которой пока не разглашается.

В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях. 25-летняя Осака провалила последний в прошлом сезоне турнир "Большого шлема", Открытый чемпионат США.

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В статье: Наоми Осака
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