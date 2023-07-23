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Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Новая теннисная семейная пара
Getty Images/Global Images Ukraine
Чешская теннисистка, восьмая ракетка мира Петра Квитова вышла замуж. Избранником 33-летней легенды тенниса стал ее персональный тренер Иржи Ванек.
Пара сотрудничала еще с 2016 года, а в 2022 году объявила о помолвке.
Фото с праздничного события спортсменка разместила на своей личной странице в Твиттер.
Напомним, что Квитова является двукратной чемпионкой Уимблдона (2011, 2014) и финалисткой Открытого чемпионата Австралии (2019). Всего в активе спортсменки 31 титул на уровне WTA и 7 титулов ITF.
Mr and Mrs— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) July 23, 2023
22.7.2023 pic.twitter.com/x7ukDos9a0
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