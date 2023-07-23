Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера

Чешская теннисистка, восьмая ракетка мира Петра Квитова вышла замуж. Избранником 33-летней легенды тенниса стал ее персональный тренер Иржи Ванек.

Пара сотрудничала еще с 2016 года, а в 2022 году объявила о помолвке.

Фото с праздничного события спортсменка разместила на своей личной странице в Твиттер.

Напомним, что Квитова является двукратной чемпионкой Уимблдона (2011, 2014) и финалисткой Открытого чемпионата Австралии (2019). Всего в активе спортсменки 31 титул на уровне WTA и 7 титулов ITF.