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Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера

Теннис
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Новая теннисная семейная пара

Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Чешская теннисистка, восьмая ракетка мира Петра Квитова вышла замуж. Избранником 33-летней легенды тенниса стал ее персональный тренер Иржи Ванек.

Пара сотрудничала еще с 2016 года, а в 2022 году объявила о помолвке.

Фото с праздничного события спортсменка разместила на своей личной странице в Твиттер.

Напомним, что Квитова является двукратной чемпионкой Уимблдона (2011, 2014) и финалисткой Открытого чемпионата Австралии (2019). Всего в активе спортсменки 31 титул на уровне WTA и 7 титулов ITF.

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В статье: Петра Квитова Уимблдон
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