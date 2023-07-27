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Илья Марченко обыграл россиянина и вышел во второй круг турнира в Эквадоре

Теннис
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Украинец преодолел второй круг

Илья Марченко обыграл россиянина и вышел во второй круг турнира в Эквадоре

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Илья Марченко пробился во второй круг турнира в Салинасе. В матче второго круга он обыграл россиянина Евгения Донского.

Салинас, Эквадор. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Евгений Донской (-, 8) 7:5, 7:5

Встреча, продолжалась почти два часа, украинский теннисист реализовал 7 из 13 брейк-поинтов и проиграл пять геймов на своей подаче.

Следующим соперником украинца будет второй сеяной Рио Ногути из Японии.

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В статье: Илья Марченко
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