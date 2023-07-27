Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илья Марченко обыграл россиянина и вышел во второй круг турнира в Эквадоре
Украинец преодолел второй круг
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Илья Марченко пробился во второй круг турнира в Салинасе. В матче второго круга он обыграл россиянина Евгения Донского.
Салинас, Эквадор. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Евгений Донской (-, 8) 7:5, 7:5
Встреча, продолжалась почти два часа, украинский теннисист реализовал 7 из 13 брейк-поинтов и проиграл пять геймов на своей подаче.
Следующим соперником украинца будет второй сеяной Рио Ногути из Японии.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ворскла - Дила. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Капитан покидает корабль: Хендерсон попрощался с фанатами Ливерпуля
- Зеленский ответил на петицию о снятии санкций с Parimatch - поручил Шмыгалю проработать вопрос
- Байндль уступила в финале турнира WTA в Будапеште
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн