Ник Кирьос снялся с турнира АТР-500 в Вашингтоне

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа.

Напомним, австралиец является действующим чемпионом соревнований.

Таким образом, у Кирьоса сгорит 500 очков в рейтинге ATP. В основной сетке Ник заменит 116-я ракетка мира, 25-летний американский теннисист Майкл Ммо.