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Ник Кирьос снялся с турнира АТР-500 в Вашингтоне

Теннис
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Соревнования стартуют 31 июля

Ник Кирьос снялся с турнира АТР-500 в Вашингтоне

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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа.

Напомним, австралиец является действующим чемпионом соревнований.

Таким образом, у Кирьоса сгорит 500 очков в рейтинге ATP. В основной сетке Ник заменит 116-я ракетка мира, 25-летний американский теннисист Майкл Ммо.

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В статье: Ник Кирьос
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