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Ник Кирьос снялся с турнира АТР-500 в Вашингтоне
Соревнования стартуют 31 июля
Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа.
Напомним, австралиец является действующим чемпионом соревнований.
Таким образом, у Кирьоса сгорит 500 очков в рейтинге ATP. В основной сетке Ник заменит 116-я ракетка мира, 25-летний американский теннисист Майкл Ммо.
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