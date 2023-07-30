Марченко победил на челленджере в Эквадоре и посвятил победу украинцам

Украинский теннисист Илья Марченко победил на турнире серии ATP Challenger Tour 75 в Салинасе (Эквадор). В решающем матче за главный титул соревнований он одолел представителя Хорватии Матия Пецотича.

Счет поединка 2-0 (6-4; 6-4) в пользу нашего спортсмена.

Путь к победе:

1/16: Омни Кумар (США) 3:6, 6:3, 6:4;

1/8: Евгений Донской 7:5, 7:5;

1/4: Рио Ногути (Япония) 6:3, 3:6, 7:6;

1/2: Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 7:6, 6:4.

Отметим, что для Ильи эта победа на челленджере стала девятой в карьере (всего сыграно 17 финалов). За победу в Эквадоре украинец получит более 10 тысяч долларов призовых и 75 рейтинговых очков. В гонке АТР он поднимется на 253 позицию.

Комментарий Марченко после победы:

"Кому посвящаю эту победу? Конечно, я бы хотел посвятить этот титул всем людям в Украине. Это очень тяжелое время для нашей страны. И я надеюсь, что украинцы победят. Так же, как я победил на этой неделе" – сказал он.