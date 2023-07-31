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Действующий чемпион Мастерса в Торонто пропустит соревнования
У игрока травма
Фото: sport.ru
23-я ракетка мира, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста снялся с грядущих турниров серии "Мастерс" в Торонто (Канада) и Цинциннати (США).
Стоит отметить, что Карреньо-Буста является действующим чемпионом турнира в Торонто.
Карреньо-Буста отсутствует в туре с февраля из-за травмы. "Мастерс" в Торонто пройдёт с 7 по 13 августа, в Цинциннати — с 13 по 20 августа.
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