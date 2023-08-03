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Маррей: Меня действительно поражает, как быстро Элина Свитолина вернулась после рождения дочки
Украинка продолжает улучшать свои результаты
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей признался, что восхищается Элиной Свитолиной, которая вернулась в тур после рождения ребёнка.
"Возможно, это не так, но мне кажется, что в последние годы всё больше теннисисток возвращаются в тур после того, как становятся мамами. На мой взгляд, это здорово.
Меня действительно поражает, как быстро Элина Свитолина вернулась после рождения дочки и сейчас играет на таком высоком уровне. Это просто потрясающе. Думаю, что подобные примеры будут способствовать тому, чтобы ещё большее число теннисисток делали перерывы и потом возвращались. Каролина Возняцки вот тоже возвращается. Будет интересно посмотреть, как она справится", — сказал Маррей на пресс-конференции в Вашингтоне (США).
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