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Нао Хибино одержала победу в финале турнира в Праге
Теннисистка одержала уверенную победу
Фото: tennismagazin.de
В финальном матче хардового турнира WTA-250 в Праге (Чехия) победу одержала представительница Японии Нао Хибино (136-я в рейтинге WTA), в двух сетах обыграв соперницу из Чехии Линду Носкову (71-ю ракетку мира).
Продолжительность встречи составила 1 час и 44 минуты. За это время японская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету её соперницы из Чехии ни единого эйса, четыре двойные ошибки и реализация единственного брейк-пойнта.
Прага. Финал
Нао Хибино - Линда Носкова 6:4, 6:1
Напомним, турнир категории WTA-250 в Праге не успели доиграть за неделю из-за дождей, ежедневно прерывавших матчи.
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