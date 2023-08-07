Нао Хибино одержала победу в финале турнира в Праге

В финальном матче хардового турнира WTA-250 в Праге (Чехия) победу одержала представительница Японии Нао Хибино (136-я в рейтинге WTA), в двух сетах обыграв соперницу из Чехии Линду Носкову (71-ю ракетку мира).

Продолжительность встречи составила 1 час и 44 минуты. За это время японская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету её соперницы из Чехии ни единого эйса, четыре двойные ошибки и реализация единственного брейк-пойнта.

Прага. Финал

Нао Хибино - Линда Носкова 6:4, 6:1

Напомним, турнир категории WTA-250 в Праге не успели доиграть за неделю из-за дождей, ежедневно прерывавших матчи.